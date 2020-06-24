Ситуація з паводками на заході України стабілізується до кінця тижня

Фото: повені на заході України (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У всіх регіонах опади поступово припиняються

Синоптики очікують, що ситуація з паводками в західних областях України повинна стабілізуватися до кінця тижня. При цьому існує загроза підвищення рівня води в річці Дністер.

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Відповідний прогноз зробили представники Укргідрометцентру під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За прогнозами Укргідрометцентру, паводкова ситуація в західному регіоні повинна стабілізуватися до кінця цього тижня. Зараз у всіх регіонах опади поступово припиняються. Тим не менш, ще можливо істотне підвищення води у водоймах регіону, зокрема в річці Дністер", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в західних областях України впродовж кількох днів спостерігаються масштабні підтоплення через негоду. 23 червня ДСНС оголосила червоний рівень небезпеки в Івано-Франківській області та на Буковині. Жертвами стихії стали три людини.

Раніше РБК-Україна писало, що у Тернопільській області стався перелив через дамбу на річці Дністер, із-за чого відселяють більше 250 чоловік.

Також повідомлялося, що у Закарпатській області оцінили збиток від повені в 125 мільйонів гривень.

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Автор: Игорь Литвиненко