Ситуация с очередями на границе с Беларусью стабилизируется, - таможня

Ситуация с большими очередями транспортных средств на украинско-белорусской границе стабилизируется. Водители грузовиков больше не блокируют битумовозы в пункте пропуска "Выступовичи".

Об этом сообщает Киевская таможня Государственной таможенной службы.

Сейчас на пункте пропуска находится руководство Киевской таможни и Государственной пограничной службы. В ходе переговоров с водителями грузовиков договорились о том, что они будут пропускать битумовозы отдельной очередью, а таможенное оформление других товаров будет проводиться параллельно.

По состоянию на 16 часов уже оформили на въезд в Украину почти 150 транспортных средств, а на выезд - 130.

В ведомстве отметили, что битумовозы направляются в Украину в рамках реализации программы "Большая стройка".

Напомним, сегодня на границе с Беларусью образовались большие очереди с грузовиков и битумовозов из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Как писало РБК-Украина, пункт пропуска "Новые Яриловичи" был закрыт из-за попытки сотен хасидов попасть в Украину на празднование Рош га-Шана, несмотря на закрытие границы.