ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ситуация с очередями на границе с Беларусью стабилизируется, - таможня

Выступовичи, Воскресенье 20 сентября 2020 19:04
Ситуация с очередями на границе с Беларусью стабилизируется, - таможня
Фото: битумовоз на границе с Беларусью (facebook.com/KYIVcustomsUA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ситуация с большими очередями транспортных средств на украинско-белорусской границе стабилизируется. Водители грузовиков больше не блокируют битумовозы в пункте пропуска "Выступовичи".

Об этом сообщает Киевская таможня Государственной таможенной службы.

Сейчас на пункте пропуска находится руководство Киевской таможни и Государственной пограничной службы. В ходе переговоров с водителями грузовиков договорились о том, что они будут пропускать битумовозы отдельной очередью, а таможенное оформление других товаров будет проводиться параллельно.

По состоянию на 16 часов уже оформили на въезд в Украину почти 150 транспортных средств, а на выезд - 130.

В ведомстве отметили, что битумовозы направляются в Украину в рамках реализации программы "Большая стройка".

Напомним, сегодня на границе с Беларусью образовались большие очереди с грузовиков и битумовозов из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Как писало РБК-Украина, пункт пропуска "Новые Яриловичи" был закрыт из-за попытки сотен хасидов попасть в Украину на празднование Рош га-Шана, несмотря на закрытие границы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Беларусьграницаочередигрузовик
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь