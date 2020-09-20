Ситуація з чергами на кордоні з Білоруссю стабілізується, - митниця

Фото: бітумовоз на кордоні з Білоруссю (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Ситуація з великими чергами транспортних засобів на українсько-білоруському кордоні стабілізується. Водії вантажівок більше не блокують бітумовози в пункті пропуску "Виступовичі".

Про це повідомляє Київська митниця Державної митної служби.

Зараз на пункті пропуску перебуває керівництво Київської митниці та Державної прикордонної служби. В ході переговорів з водіями вантажівок домовилися про те, що вони пропускатимуть бітумовози окремою чергою, а митне оформлення інших товарів проводитиметься паралельно.

Станом на 16-ту годину вже було оформлено на в’їзд в Україну майже 150 транспортних засобів, а на виїзд - 130.

У відомстві зазначили, що бітумовози прямують в Україну в рамках реалізації програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, сьогодні на кордоні з Білоруссю утворилися великі черги з вантажівок та бітумовозів через закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі".

Як писало РБК-Україна, пункт пропуску "Нові Яриловичі" був закритий через спробу сотень хасидів потрапити в Україну на святкування Рош га-Шана, попри закриття кордону.