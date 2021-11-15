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Ситуация обостряется. Польша готовится к силовому прорыву границы мигрантами

Автор: Мария Кучерявец

Польша направляет дополнительные силы к границе с Беларусью, в районе перехода Кузницы, где собралось несколько сотен нелегалов. Так, польская сторона готовится к возможному силовому прорыву мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.

"Несколько сотен мигрантов собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. Мы ожидаем, что будет попытка силового перехода границы, мы направляем туда все наши силы", - заявила пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская.

По ее словам, Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью одновременно в нескольких местах.

В свою очередь пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в Twitter сообщил, что белорусские силовики свозят больше нелегалов к польско-белорусской границе.

"Белорусские службы привозят все больше групп мигрантов к пограничному переходу кузницы. Скорее всего, они готовятся к насильственному пересечению границы", - написал Жарин.

Напомним, сегодня на границе с Польшей мигранты вышли к белорусскому пункту пропуска "Брузги". Большая группа, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора.

Кроме того, впоследствии стало известно, о выстрелах на границе с Польшей. Как заявила польская сторона, это является очередной провокацией белорусских силовиков.

Детали о ситуации на границе Польши и Беларуси собраны в материале РБК-Украина.

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