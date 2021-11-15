Ситуация обостряется. Польша готовится к силовому прорыву границы мигрантами

"Несколько сотен мигрантов собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. Мы ожидаем, что будет попытка силового перехода границы, мы направляем туда все наши силы", - заявила пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская.

По ее словам, Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью одновременно в нескольких местах.

В свою очередь пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в Twitter сообщил, что белорусские силовики свозят больше нелегалов к польско-белорусской границе.

"Белорусские службы привозят все больше групп мигрантов к пограничному переходу кузницы. Скорее всего, они готовятся к насильственному пересечению границы", - написал Жарин.