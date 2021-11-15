Мигранты наступают. Что происходит на границе Польши и Беларуси: фото, видео

Сегодня ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась, по всей видимости, мигранты снова попытаются прорваться на польскую территорию. На данный момент две тысячи человек вышли на белорусский КПП "Брузги", а Польша готовится подавить возможный штурм.

РБК-Украина следит за ситуацией на границе Польши и Беларуси.

Фото: мигранты на границе Польши (Twitter Stanisław Żaryn, gpk.gov.by)

Тысячи мигрантов вышли на КПП "Брузги"

Утром 15 ноября большая колонна в сопровождении белорусских силовиков вышла из стихийного лагеря в сторону пограничного перехода "Брузги".

Перед тем, как выйти на КПП, мигранты устроили давку и сломали часть забора на белорусской стороне. По оценкам замминистра внутренних дел Мацея Васяка, речь идет о тысячах мигрантов. Он предполагает, что сегодня они пойдут на штурм, но заверил, что польская сторона готова ко всем сценариям.

Польша подогнала водомет и подняла в небо вертолет

В ответ на обострение ситуации польская сторона подогнала водомет и подняла в воздух вертолет. На данный момент мигранты не предпринимают активных действий.

Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy.Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy.Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Стрельба на границе

Тем временем на границе с белорусской стороны слышна стрельба из автоматов. Министерство обороны Польши полагает, что это очередные провокации белорусских силовиков, которые стреляют холостыми патронами.