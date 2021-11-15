Ситуація загострюється. Польща готується до силового прориву кордону мігрантами

Польща спрямовує додаткові сили до кордону з Білоруссю, в районі переходу Кузниці, де зібралося декілька сотень нелегалів. Так, польська сторона готується до можливого силового прориву мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio24.
"Декілька сотень мігрантів збираються на прикордонному переході в Кузниці на білоруській стороні. Ми очікуємо, що буде спроба силового переходу кордону, ми спрямовуємо туди всі наші сили", - заявила прес-секретар прикордонної служби Польщі Ганна Михальська.
За її словами, Польща розпочне будівництво загородження на кордоні з Білоруссю одночасно у декількох місцях.
Своєю чергою прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін на своїй сторінці в Twitter повідомив, що білоруські силовики звозять деддалі більше нелегалів до польсько-білоруського кордону.
"Білоруські служби привозять дедалі більше груп мігрантів до прикордонного переходу Кузниці. Швидше за все, вони готуються до насильницького перетину кордону", - написав Жарін.
Нагадаємо, сьогодні на кордоні з Польщею мігранти вийшли до білоруського пункту пропуску "Брузгі". Велика група, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву і знесла частину паркану.
Крім того, згодом стало відомо, про постріли на кордоні з Польщею. Як заявила польська сторона, це є черговою провокацією білоруських силовиків.
Деталі про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі зібрано в матеріалі РБК-Україна.