Ситуація загострюється. Польща готується до силового прориву кордону мігрантами

"Декілька сотень мігрантів збираються на прикордонному переході в Кузниці на білоруській стороні. Ми очікуємо, що буде спроба силового переходу кордону, ми спрямовуємо туди всі наші сили", - заявила прес-секретар прикордонної служби Польщі Ганна Михальська.

За її словами, Польща розпочне будівництво загородження на кордоні з Білоруссю одночасно у декількох місцях.

Своєю чергою прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін на своїй сторінці в Twitter повідомив, що білоруські силовики звозять деддалі більше нелегалів до польсько-білоруського кордону.

"Білоруські служби привозять дедалі більше груп мігрантів до прикордонного переходу Кузниці. Швидше за все, вони готуються до насильницького перетину кордону", - написав Жарін.