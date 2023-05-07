Ситуація навколо ЗАЕС стає потенційно небезпечною, - МАГАТЕ

Ситуація навколо Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною.

Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ .

За його словами, експерти організації в районі ЗАЕС постійно чують вибухи, в тому числі, і 5 травня.

"Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований реальними загрозами ядерної безпеки та безпеки, з якими стикається АЕС. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти загрозі важкої ядерної аварії та пов'язані з нею наслідки для населення та навколишнього середовища. Цей великий ядерний об'єкт має бути захищеним", - заявив Гроссі.