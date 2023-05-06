ua ru
Сб, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Енергоатом" спростував заяву окупантів про зупинку ЗАЕС

Новость на русском →
Запорізька область , Субота 06 травня 2023 17:42
"Енергоатом" спростував заяву окупантів про зупинку ЗАЕС Фото: запорізька ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні, 6 травня, змін в роботі захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", - повідомили в компанії.

За словами представників компанії, станом на сьогодні, станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок - у стані гарячого зупину.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти заявили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Запорізька АЕС Запорожская область
NEWS
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою