Ситуация вокруг ЗАЭС становится потенциально опасной, - МАГАТЭ

Ситуация вокруг Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ .

По его словам, эксперты организации в районе ЗАЭС постоянно слышат взрывы, в том числе и 5 мая.

Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне озабочен реальными угрозами ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается АЭС. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен", - заявил Гросси.