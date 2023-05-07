Ситуация вокруг ЗАЭС становится потенциально опасной, - МАГАТЭ

Ситуация вокруг Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.
Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ .
По его словам, эксперты организации в районе ЗАЭС постоянно слышат взрывы, в том числе и 5 мая.
Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне озабочен реальными угрозами ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается АЭС. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен", - заявил Гросси.
Напомним, 6 мая российские оккупанты заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской АЭС .
После чего "Энергоатом" опроверг это заявление, сообщив, что изменений в работе захваченной россиянами ЗАЭС нет.
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