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Окупанти заявили про зупинку всіх блоків ЗАЕС і можуть готувати провокації, - Федоров

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Енергодар, Субота 06 травня 2023 12:54
Окупанти заявили про зупинку всіх блоків ЗАЕС і можуть готувати провокації, - Федоров Фото: окупанти можуть планувати провокації у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти заявили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Росіяни можуть готувати провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

У суботу, 6 травня, окупаційний "директор" Запорізької АЕС Юрій Черничук заявив, що нібито всі блоки захопленої росіянами станції зупинені.

"Підстав для занепокоєння немає. Усі блоки зупинено. Обладнання обслуговується відповідно до всіх необхідних регламентів при суворому контролі норм радіаційної безпеки", - заявив колаборант.

Міський голова Мелітополя припускає, що російські загарбники можуть готувати провокації, в яких потім звинуватять українських військових.

"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", - зазначив він.

Федоров закликав жителів окупованих населених пунктів уникати масових скупчень та триматися якнайдалі від місць перебування окупантів.

Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.

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