Ситуація напружена, попит росте: що буде з курсом долара в останній тиждень зими

В останній тиждень лютого ситуація на валютному ринку очікується без різких коливать. Курс долара торгуватиметься у межах 43 гривень, а можливий максимум для євро - 52 гривні.
Скільки коштуватиме валюта в останній тиждень зими та що впливає на курс у коментарі РБК-Україна пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
Фото: прогноз по курсу валют до кінця зими (інфографіка РБК-Україна)
Лєсовий зазначає, що завершення лютого традиційно є перехідним періодом для валютного ринку. На курсову динаміку наразі одночасно впливають війна, енергетичні ризики, внутрішні економічні виклики та нестабільна зовнішня кон’юнктура.
Експерт пояснює, що протягом останніх тижнів попит залишається підвищеним навіть попри пропозицію від аграріїв та податкові відрахування до бюджету.
Основні причини:
Регулятор продовжує реалізацію режиму "керованої гнучкості". НБУ втручається в моменти втрати рівноваги ринку, активно насичуючи його валютою.
Міжнародні резерви у розмірі понад 57 млрд доларів дозволяють здійснювати точкові інтервенції, знімаючи надлишковий попит та зменшуючи спекулятивний тиск.
Наприкінці лютого ринок залишатиметься напруженим, але під контролем. Різких курсових перекосів не прогнозується.
Валютні коридори:
Курсові показники:
За умови зважених дій НБУ, валютна динаміка залишатиметься логічною та передбачуваною, а волатильність не перейде у хаотичну фазу.