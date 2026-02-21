Ситуація напружена, попит росте: що буде з курсом долара в останній тиждень зими

Головне:

Валютні коридори: До 1 березня курс долара на готівковому ринку очікується в межах 43-43,75 грн , євро - 50-52 грн .

Чому тисне попит: Бізнес активно формує запаси валюти для імпорту енергоносіїв через холодну погоду та ракетні атаки на інфраструктуру.

Резерви: Нацбанк має понад 57 млрд доларів міжнародних резервів, що дозволяє оперативно гасити спекулятивний попит і уникати хаосу.

Керована гнучкість: Попри коливання, ринок залишається в межах контрольованих коридорів; різких курсових перекосів не прогнозується.

Фото: прогноз по курсу валют до кінця зими (інфографіка РБК-Україна)

Лєсовий зазначає, що завершення лютого традиційно є перехідним періодом для валютного ринку. На курсову динаміку наразі одночасно впливають війна, енергетичні ризики, внутрішні економічні виклики та нестабільна зовнішня кон’юнктура.

Чому зростає попит на валюту

Експерт пояснює, що протягом останніх тижнів попит залишається підвищеним навіть попри пропозицію від аграріїв та податкові відрахування до бюджету.

Основні причини:

Енергоносії: Нетипова активність імпортерів через холодну погоду та ракетні атаки на інфраструктуру.

Запаси: Бізнес змушений заздалегідь формувати валютні резерви через ризики перебоїв з електропостачанням.

Макропоказники: НБУ переглянув прогнози - інфляція очікується на рівні 7,5%, а зростання ВВП - 1,8%.

Позиція Національного банку

Регулятор продовжує реалізацію режиму "керованої гнучкості". НБУ втручається в моменти втрати рівноваги ринку, активно насичуючи його валютою.

Міжнародні резерви у розмірі понад 57 млрд доларів дозволяють здійснювати точкові інтервенції, знімаючи надлишковий попит та зменшуючи спекулятивний тиск.

Прогноз на тиждень (23 лютого - 1 березня)

Наприкінці лютого ринок залишатиметься напруженим, але під контролем. Різких курсових перекосів не прогнозується.

Валютні коридори:

Готівковий ринок: 43-43,75 грн/долар та 50-52 грн/євро.

Міжбанк: 43-43,5 грн/долар та 50-52 грн/євро.

Курсові показники:

Щоденні зміни: в обмінних пунктах - до 0,3 грн, у комбанках - до 0,1-0,2 грн.

Різниця між купівлею та продажем: у касах банків до 0,5-0,6 грн на 1 долар та до 0,8-1 грн на 1 євро.

Середні відхилення: в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

За умови зважених дій НБУ, валютна динаміка залишатиметься логічною та передбачуваною, а волатильність не перейде у хаотичну фазу.