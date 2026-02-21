RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Ситуация напряженная, спрос растет: что будет с курсом доллара в последнюю неделю зимы

Фото: прогноз курса валют до конца февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

В последнюю неделю февраля ситуация на валютном рынке ожидается без резких колебаний. Курс доллара будет торговаться в пределах 43 гривен, а возможный максимум для евро - 52 гривны.

Сколько будет стоить валюта в последнюю неделю зимы и что влияет на курс в комментарии РБК-Украина объяснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Читайте также: НДС для ФОПов пока не будет: МВФ смягчил условия для Украины

Главное:

  • Валютные коридоры: До 1 марта курс доллара на наличном рынке ожидается в пределах 43-43,75 грн, евро - 50-52 грн.
  • Почему давит спрос: Бизнес активно формирует запасы валюты для импорта энергоносителей из-за холодной погоды и ракетных атак на инфраструктуру.
  • Резервы: Нацбанк имеет более 57 млрд долларов международных резервов, что позволяет оперативно гасить спекулятивный спрос и избегать хаоса.
  • Управляемая гибкость: Несмотря на колебания, рынок остается в пределах контролируемых коридоров; резких курсовых перекосов не прогнозируется.

Фото: прогноз по курсу валют до конца зимы (инфографика РБК-Украина)

Лесовой отмечает, что завершение февраля традиционно является переходным периодом для валютного рынка. На курсовую динамику сейчас одновременно влияют война, энергетические риски, внутренние экономические вызовы и нестабильная внешняя конъюнктура.

Почему растет спрос на валюту

Эксперт объясняет, что в течение последних недель спрос остается повышенным даже несмотря на предложение от аграриев и налоговые отчисления в бюджет.

Основные причины:

  • Энергоносители: Нетипичная активность импортеров из-за холодной погоды и ракетных атак на инфраструктуру.
  • Запасы: Бизнес вынужден заранее формировать валютные резервы из-за рисков перебоев с электроснабжением.
  • Макропоказатели: НБУ пересмотрел прогнозы - инфляция ожидается на уровне 7,5%, а рост ВВП - 1,8%.

Позиция Национального банка

Регулятор продолжает реализацию режима "управляемой гибкости". НБУ вмешивается в моменты потери равновесия рынка, активно насыщая его валютой.

Международные резервы в размере более 57 млрд долларов позволяют осуществлять точечные интервенции, снимая избыточный спрос и уменьшая спекулятивное давление.

Прогноз на неделю (23 февраля - 1 марта)

В конце февраля рынок будет оставаться напряженным, но под контролем. Резких курсовых перекосов не прогнозируется.

Валютные коридоры:

  • Наличный рынок: 43-43,75 грн/доллар и 50-52 грн/евро.
  • Межбанк: 43-43,5 грн/доллар и 50-52 грн/евро.

Курсовые показатели:

  • Ежедневные изменения: в обменных пунктах - до 0,3 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн.
  • Разница между покупкой и продажей: в кассах банков до 0,5-0,6 грн на 1 доллар и до 0,8-1 грн на 1 евро.
  • Средние отклонения: в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

При условии взвешенных действий НБУ, валютная динамика будет оставаться логичной и предсказуемой, а волатильность не перейдет в хаотическую фазу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинансыКурс доллараКурс евро