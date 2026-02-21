Ситуация напряженная, спрос растет: что будет с курсом доллара в последнюю неделю зимы

Главное:

Валютные коридоры: До 1 марта курс доллара на наличном рынке ожидается в пределах 43-43,75 грн , евро - 50-52 грн .

Бизнес активно формирует запасы валюты для импорта энергоносителей из-за холодной погоды и ракетных атак на инфраструктуру. Резервы: Нацбанк имеет более 57 млрд долларов международных резервов, что позволяет оперативно гасить спекулятивный спрос и избегать хаоса.

Нацбанк имеет более 57 млрд долларов международных резервов, что позволяет оперативно гасить спекулятивный спрос и избегать хаоса. Управляемая гибкость: Несмотря на колебания, рынок остается в пределах контролируемых коридоров; резких курсовых перекосов не прогнозируется.

Фото: прогноз по курсу валют до конца зимы (инфографика РБК-Украина)

Лесовой отмечает, что завершение февраля традиционно является переходным периодом для валютного рынка. На курсовую динамику сейчас одновременно влияют война, энергетические риски, внутренние экономические вызовы и нестабильная внешняя конъюнктура.

Почему растет спрос на валюту

Эксперт объясняет, что в течение последних недель спрос остается повышенным даже несмотря на предложение от аграриев и налоговые отчисления в бюджет.

Основные причины:

Энергоносители: Нетипичная активность импортеров из-за холодной погоды и ракетных атак на инфраструктуру.

Бизнес вынужден заранее формировать валютные резервы из-за рисков перебоев с электроснабжением. Макропоказатели: НБУ пересмотрел прогнозы - инфляция ожидается на уровне 7,5%, а рост ВВП - 1,8%.

Позиция Национального банка

Регулятор продолжает реализацию режима "управляемой гибкости". НБУ вмешивается в моменты потери равновесия рынка, активно насыщая его валютой.

Международные резервы в размере более 57 млрд долларов позволяют осуществлять точечные интервенции, снимая избыточный спрос и уменьшая спекулятивное давление.

Прогноз на неделю (23 февраля - 1 марта)

В конце февраля рынок будет оставаться напряженным, но под контролем. Резких курсовых перекосов не прогнозируется.

Валютные коридоры:

Наличный рынок: 43-43,75 грн/доллар и 50-52 грн/евро.

Курсовые показатели:

Ежедневные изменения: в обменных пунктах - до 0,3 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн.

Разница между покупкой и продажей: в кассах банков до 0,5-0,6 грн на 1 доллар и до 0,8-1 грн на 1 евро.

Средние отклонения: в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

При условии взвешенных действий НБУ, валютная динамика будет оставаться логичной и предсказуемой, а волатильность не перейдет в хаотическую фазу.