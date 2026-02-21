Ситуация напряженная, спрос растет: что будет с курсом доллара в последнюю неделю зимы

В последнюю неделю февраля ситуация на валютном рынке ожидается без резких колебаний. Курс доллара будет торговаться в пределах 43 гривен, а возможный максимум для евро - 52 гривны.
Сколько будет стоить валюта в последнюю неделю зимы и что влияет на курс в комментарии РБК-Украина объяснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.
Главное:
Фото: прогноз по курсу валют до конца зимы (инфографика РБК-Украина)
Лесовой отмечает, что завершение февраля традиционно является переходным периодом для валютного рынка. На курсовую динамику сейчас одновременно влияют война, энергетические риски, внутренние экономические вызовы и нестабильная внешняя конъюнктура.
Эксперт объясняет, что в течение последних недель спрос остается повышенным даже несмотря на предложение от аграриев и налоговые отчисления в бюджет.
Основные причины:
Регулятор продолжает реализацию режима "управляемой гибкости". НБУ вмешивается в моменты потери равновесия рынка, активно насыщая его валютой.
Международные резервы в размере более 57 млрд долларов позволяют осуществлять точечные интервенции, снимая избыточный спрос и уменьшая спекулятивное давление.
В конце февраля рынок будет оставаться напряженным, но под контролем. Резких курсовых перекосов не прогнозируется.
Валютные коридоры:
Курсовые показатели:
При условии взвешенных действий НБУ, валютная динамика будет оставаться логичной и предсказуемой, а волатильность не перейдет в хаотическую фазу.