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Ситуация на наличном валютном рынке: население продает доллары

Автор: Александр Белоус

На наличном валютном рынке в течение недели 15-19 марта объем чистого предложения иностранной валюты вырос по сравнению с прошлой неделей. Это позволило банкам увеличить объем чистой покупки валюты с начала марта до 53 млн долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, курс гривны на межбанковском валютном рынке за неделю практически не изменился. Интервенции НБУ по покупке валюты составили на прошлой неделе 30,5 млн долларов (сальдо интервенций с начала года +270,5 млн долларов).

Напомним, с начала марта на наличном рынке наблюдается преобладание предложения валюты над спросом.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в феврале 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 605,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 615,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 9,4 млн долларов.

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.

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