Ситуация на валютном рынке: население продает доллары

На наличном рынке наблюдается незначительное преобладание предложения валюты над спросом (+34 млн долларов с начала марта). Это позволило сократить чистую продажу наличной иностранной валюты банками с начала года до 21 млн долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

Как отметил Данилишин, курс гривны к доллару на межбанковском рынке продолжает находиться в боковом тренде на уровне около 27,7 гривен за доллар.

"Этому способствует близкое к сбалансированному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков (избыточный спрос на иностранную валюту на условиях "форвард" компенсируется ее предложением на условиях "спот")", - отметил он.

Данилишин напомнил, что Национальный банк 9-12 марта вторую неделю подряд не принимал участия в операциях на валютном рынке. С начала года сальдо валютных интервенций НБУ составляет 240 млн долларов.

По его данным, с учетом выплат по погашению долга правительства и НБУ перед МВФ в сумме 295,5 млн СПЗ международные резервы по состоянию на 15 марта сократились до 27,8 млрд долларов.