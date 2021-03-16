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Ситуация на валютном рынке: население продает доллары

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 13:15
Ситуация на валютном рынке: население продает доллары Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На наличном рынке наблюдается незначительное преобладание предложения валюты над спросом (+34 млн долларов с начала марта). Это позволило сократить чистую продажу наличной иностранной валюты банками с начала года до 21 млн долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, курс гривны к доллару на межбанковском рынке продолжает находиться в боковом тренде на уровне около 27,7 гривен за доллар.

"Этому способствует близкое к сбалансированному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков (избыточный спрос на иностранную валюту на условиях "форвард" компенсируется ее предложением на условиях "спот")", - отметил он.

Данилишин напомнил, что Национальный банк 9-12 марта вторую неделю подряд не принимал участия в операциях на валютном рынке. С начала года сальдо валютных интервенций НБУ составляет 240 млн долларов.

По его данным, с учетом выплат по погашению долга правительства и НБУ перед МВФ в сумме 295,5 млн СПЗ международные резервы по состоянию на 15 марта сократились до 27,8 млрд долларов.

Отметим, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предполагают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позже, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-12 марта 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

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