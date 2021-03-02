Украинцы возобновили покупку валюты в банках: сколько сберегли за месяц
Население Украины в феврале 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 605,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 615,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 9,4 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Таким образом, украинцы возобновили покупку валюты в банках после перерыва в январе, когда чистая продажа составила 53,4 млн долларов.
НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.
Согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Сальдо составило 1 237,1 млн долларов.
Отметим, безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту. Таким образом, положительное сальдо составило 200 млн долларов, в то время как в январе - 20 млн долларов.