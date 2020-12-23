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Ситуация в Нагорном Карабахе: Турция направила в Азербайджан 60 военных

Автор: Даша Харченко

Турция направила в Азербайджан 60 военных в рамках договоренностей о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Также контролировать процесс будет российская сторона.

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Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

По его словам, непосредственно контролировать поддержание перемирия в Нагорном Карабахе будут от 30 до 60 турецких военнослужащих.

"Срок их пребывания в Азербайджане турецкая сторона обговорит с Россией", - сказал Акар.

Напомним, 16 декабря в Азербайджан прибыла группа турецких военнослужащих из состава Вооруженных сил по обнаружению и разминированию. Они займутся разминированием освобожденных азербайджанской армией территорий Нагорного Карабаха.

Напомним, в начале декабря Турция и Россия договорились совместно контролировать перемирие в Нагорном Карабахе. Совместный центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня разместят на территории Азербайджана.

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