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Ситуація в Нагірному Карабасі: Туреччина направила в Азербайджан 60 військових

Автор: Даша Харченко

Туреччина направила в Азербайджан 60 військових у рамках домовленостей про будівництво центру з контролю за ситуацією в Нагірному Карабасі. Також контролювати процес буде російська сторона.

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Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар в ефірі телеканалу NTV.

За його словами, безпосередньо контролювати підтримання перемир'я в Нагірному Карабасі будуть від 30 до 60 турецьких військовослужбовців.

"Термін їх перебування в Азербайджані турецька сторона обговорить з Росією", - сказав Акар.

Нагадаємо, 16 грудня в Азербайджан прибула група турецьких військовослужбовців зі складу Збройних сил по виявленню і розмінування. Вони займуться розмінуванням звільнених азербайджанською армією територій Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина і Росія домовилися спільно контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі. Спільний центр по контролю за дотриманням режиму припинення вогню розмістять на території Азербайджану.

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