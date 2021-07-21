Корпоративное управление в "Нафтогазе" можно и нужно исправить, - эксперт

"Недавние разоблачения непрозрачности чрезвычайно крупных премиальных выплат пролили новый свет на неоднозначные шаги, предпринятые украинскими властями в апреле для временного приостановления деятельности наблюдательного совета "Нафтогаза" и замены главы правления Андрея Коболева на Юрия Витренко. Тогда эти действия были встречены серьезной критикой со стороны международных партнеров Украины. Теперь критики указывают на скандал вокруг премиальных выплат как на доказательство того, что корпоративное управление в "Нафтогазе" фактически рухнуло. Некоторые утверждают, что недостатки в реформе корпоративного управления в компании можно проследить вплоть до назначения наблюдательного совета в 2017 году без необходимого прозрачного, конкурентного и основанного на заслугах процесса выдвижения кандидатур", - отмечает автор статьи, руководитель направления корпоративного управления Киевской школы экономики Андрей Бойцун.

По его мнению, недавние неудачи в "Нафтогазе" обратимы и могут быть исправлены при условии, что и правительство Украины, и международное сообщество подойдут к своей роли с определенной долей смирения.

"Политика корпоративного управления в Украине не потерпела неудачу. Текущие опасения лишь подчеркивают тот факт, что процесс реформ в Украине необходимо улучшить и завершить", - говорится в статье.

Андрей Бойцун подчеркнул, что реформа корпоративного управления в НАК "Нафтогаз Украины" так и не была завершена, а ее фундаментальные принципы, отраженные в руководящих принципах ОЭСР, иногда нарушались.

В статье объясняется, что корпоративное управление в "Нафтогазе" можно исправить, если предпринять ряд шагов. Прежде всего, новые члены наблюдательного совета должны выбираться посредством действительно прозрачного, основанного на заслугах и конкурентного процесса. Правительство уже заявило о своем намерении это сделать.

"Следует принять новый закон о корпоративном управлении на государственных предприятиях, закрепляющий как полномочия, так и подотчетность наблюдательных советов, включая полномочия назначать и увольнять главу правления. Этот закон также должен включать надежный механизм увольнения неэффективного совета директоров. Также новый набсовет "Нафтогаза" должен определить главу правления и других руководителей вместе с их вознаграждением", - отмечается в статье.

По мнению Андрея Бойцуна, после того, как эти реформы будут реализованы в "Нафтогазе", их следует повторить и на других крупных государственных предприятиях Украины. В случае успеха это откроет путь для ряда последующих реформ.