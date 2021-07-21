Корпоративне управління в "Нафтогазі" можна і потрібно виправити, - експерт

"Недавні викриття непрозорості надзвичайно великих преміальних виплат пролили нове світло на неоднозначні кроки, вжиті українською владою в квітні для тимчасового призупинення діяльності наглядової ради "Нафтогазу" і заміни голови правління Андрія Коболєва на Юрія Вітренка. Тоді ці дії були зустрінуті серйозною критикою з боку міжнародних партнерів України. Тепер критики вказують на скандал навколо преміальних виплат як на доказ того, що корпоративне управління в "Нафтогазі" фактично звалилося. Деякі стверджують, що недоліки в реформі корпоративного управління в компанії можна простежити аж до призначення наглядової ради у 2017 році без необхідного прозорого, конкурентного і заснованого на досягненнях процесу висунення кандидатур", - зазначає автор статті, керівник напрямку корпоративного управління Київської школи економіки Андрій Бойцун.

На його думку, недавні невдачі в "Нафтогазі" оборотні і можуть бути виправлені за умови, що і уряд України, і міжнародне співтовариство підійдуть до своєї ролі з певною часткою смиренності.

"Політика корпоративного управління в Україні не зазнала невдачі. Поточні побоювання лише підкреслюють той факт, що процес реформ в Україні необхідно поліпшити і завершити", - йдеться в статті.

Андрій Бойцун підкреслив, що реформа корпоративного управління в НАК "Нафтогаз України" так і не була завершена, а її фундаментальні принципи, відображені в керівних принципах ОЕСР, іноді порушувалися.

У статті пояснюється, що корпоративне управління в "Нафтогазі" можна виправити, якщо вжити ряд кроків. Перш за все, нові члени наглядової ради повинні вибиратися за допомогою дійсно прозорого, заснованого на досягненнях і конкурентного процесу. Уряд вже заявив про свій намір це зробити.

"Має бути прийнято новий закон про корпоративне управління на державних підприємствах, що закріплює як повноваження, так і підзвітність наглядових рад, включаючи повноваження призначати і звільняти голову правління. Цей закон також повинен включати надійний механізм звільнення неефективної ради директорів. Також новою наглядовою радою "Нафтогазу" повинен бути визначений голова правління та інші керівники разом з їх винагородою", - наголошується в статті.

На думку Андрія Бойцуна, після того, як ці реформи будуть реалізовані в "Нафтогазі", їх слід повторити і на інших великих державних підприємствах України. У разі успіху це відкриє шлях для ряду подальших реформ.