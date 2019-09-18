Ситуация на мосту Метро: силовики готовятся к штурму

В Киеве силовики готовятся к штурму моста Метро, на котором находится мужчина, который угрожает взорвать его. Об этом сообщает РБК-Украина.

По рациям силовики сообщили о готовности к штурму.

Напомним, в столице перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. По данным СМИ, на мосту остановился автомобиль, из которого вышел водитель. Из его сумки торчит приклад, а в руке у него "какие-то кнопки". Мужчина ходит по мосту и угрожает все подорвать.

Кроме того. свидетели сообщили, что мужчина уже расстрелял полицейский дрон. На данный момент частично парализовано движение красной линии метро. Поезда идут только от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от "Лесной" до "Дарницы".

Также в Киеве ввели специальный оперативный план. На мосту Метро находится руководство столичной полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ, а также специалисты взрывотехнической службы. На место происшествия приехал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Добавим, что была установлена личность мужчины, который находится на мосту. Ним оказался 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько.

Также на место происшествия привлекли к работе снайпера.