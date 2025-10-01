Ситуація мегакритична: на Чернігівщині вводять графіки відключення світла

Масовані ворожі обстріли Чернігівщини у середу, 1 жовтня, пошкодили важливі енергетичні об’єкти, що стало причиною масштабного знеструмлення. Через це в області вводять графіки відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
Внаслідок пошкодження енергооб'єктів без світла залишились 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівщини.
"Наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів - Графіка погодинного відключення електропостачання. Діяти він буде з 20:00 1 жовтня", - йдеться у дописі.
Графік передбачає одразу чотири черги. Згідно із ним, абоненти три години будуть зі світлом, після чого шість годин триватимуть відключення.
Графіки відключення світла на Чернігівщині (t.me/chernigivoblenergo)
"У графіку окремо відмічений час на перепідключення - у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися", - попередили абонентів
"Чернігівобленерго" наголосило, що це рішення є тимчасовим і запроваджується на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах.
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Спільно з комунальними службами Чернігова обговорювалася ліквідація наслідків обстрілів РФ.
"Основна задача - відновлення електропостачання. Енергетики вже працюють щодо підключень до альтернативних джерел живлення. Але ситуація складна. Запроваджуються відключення до моменту стабілізації ситуації", - наголосив він.
Чаус додав, що лікарні, об'єкти ЖКГ, заклади соціальної сфери переходять на генератори. Крім того, у місті запускають більше автобусів.
Водопостачання забезпечується за рахунок альтернативних джерел енергії. Якщо води не вистачить, буде здійснюватися підвезення. Крім того, в населених пунктах, де відсутня електрика, поліція здійснюватиме посилене чергування.
У вівторок, 30 вересня, РФ завдала масованого удару по місту Бобровиця Чернігівській області. Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Без світла залишилось понад 26 тисяч абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Крім того, РФ завдала ракетного удару по одному із сіл Корюківського району. На жаль, в результаті ворожої атаки загинув цивільний чоловік 1978 року народження.
Загалом за добу РФ атакувала Чернігівщину 20 разів, вибухи пролунали в 13 населених пунктах області. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.