Ситуация мегакритическая: на Черниговщине вводят графики отключения света

Массированные вражеские обстрелы Черниговщины в среду, 1 октября, повредили важные энергетические объекты, что стало причиной масштабного обесточивания. Из-за этого в области вводят графики отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
В результате повреждения энергообъектов без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговщины.
"Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - Графика почасового отключения электроснабжения. Действовать он будет с 20:00 1 октября", - говорится в публикации.
График предусматривает сразу четыре очереди. Согласно ему, абоненты три часа будут со светом, после чего шесть часов будут продолжаться отключения.
"В графике отдельно отмечено время на переподключение - в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться", - предупредили абонентов
"Черниговоблэнерго" отметило, что это решение является временным и вводится на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах.
Во вторник, 30 сентября, РФ нанесла массированный удар по городу Бобровица Черниговской области. В результате удара повреждена энергетическая инфраструктура.
Без света остались более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, РФ нанесла ракетный удар по одному из сел Корюковского района. К сожалению, в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина 1978 года рождения.
Всего за сутки РФ атаковала Черниговщину 20 раз, взрывы прогремели в 13 населенных пунктах области. Кроме Нежинщины, под ударом оказались Корюковский и Новгород-Северский районы.