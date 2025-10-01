RU

Война в Украине

Ситуация мегакритическая: на Черниговщине вводят графики отключения света

Фото: на Черниговщине свет будут давать на три часа, после чего отключать на шесть (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Массированные вражеские обстрелы Черниговщины в среду, 1 октября, повредили важные энергетические объекты, что стало причиной масштабного обесточивания. Из-за этого в области вводят графики отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

В результате повреждения энергообъектов без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговщины.

"Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - Графика почасового отключения электроснабжения. Действовать он будет с 20:00 1 октября", - говорится в публикации.

График предусматривает сразу четыре очереди. Согласно ему, абоненты три часа будут со светом, после чего шесть часов будут продолжаться отключения.

Графики отключения света в Черниговской области (t.me/chernigivoblenergo)

"В графике отдельно отмечено время на переподключение - в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться", - предупредили абонентов

"Черниговоблэнерго" отметило, что это решение является временным и вводится на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах.

 

Удары РФ по Черниговщине

Во вторник, 30 сентября, РФ нанесла массированный удар по городу Бобровица Черниговской области. В результате удара повреждена энергетическая инфраструктура.

Без света остались более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, РФ нанесла ракетный удар по одному из сел Корюковского района. К сожалению, в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина 1978 года рождения.

Всего за сутки РФ атаковала Черниговщину 20 раз, взрывы прогремели в 13 населенных пунктах области. Кроме Нежинщины, под ударом оказались Корюковский и Новгород-Северский районы.

Черниговская областьЧерниговоблэнергоВойна в Украине