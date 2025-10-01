Ситуация мегакритическая: на Черниговщине вводят графики отключения света

В результате повреждения энергообъектов без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговщины.

"Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - Графика почасового отключения электроснабжения. Действовать он будет с 20:00 1 октября", - говорится в публикации.

График предусматривает сразу четыре очереди. Согласно ему, абоненты три часа будут со светом, после чего шесть часов будут продолжаться отключения.

Графики отключения света в Черниговской области (t.me/chernigivoblenergo)

"В графике отдельно отмечено время на переподключение - в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться", - предупредили абонентов

"Черниговоблэнерго" отметило, что это решение является временным и вводится на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах.