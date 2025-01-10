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Ситуація в Кураховому: українські воїни тримають ТЕС, росіяни намагаються вибити ЗСУ

Курахове, П'ятниця 10 січня 2025 13:54
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Ситуація в Кураховому: українські воїни тримають ТЕС, росіяни намагаються вибити ЗСУ Фото: українські воїни тримають Курахівську ТЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові утримують Курахівську ТЕС у Донецькій області. Російські окупанти намагаються вибити ЗСУ у Курахового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Зараз росіяни намагаються атакувати в районі Дачного та вибивати українські сили з Курахового", - зазначив речник.

За його словами, українські сили тримають Курахівську теплоелектростанцію і наносять ворогу усе ураження, яке тільки можуть.

"Все що можливо наші сили там роблять і знищують просто велетенські обсяги техніки ворога", - додав Трегубов.

Ситуація в Кураховому: українські воїни тримають ТЕС, росіяни намагаються вибити ЗСУ

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на сході України

У Донецькій області точаться одні з найважчих боїв. Росіяни атакують на кількох напрямках фронту. Найважчими ділянками залишаються Покровський та Курахівський напрямки.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Покровському напрямку захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії агресора, а на Курахівському - Сили оборони відбили 29 атак.

Крім того, росіяни активізували бої у Часовому Яру та Торецьку. Як повідомили українські військові, російські штурмовики проникли в бойові порядки ЗСУ у районі Щербинівки на Торецькому напрямку.

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