Ситуация в Курахово: украинские воины держат ТЭС, россияне пытаются выбить ВСУ

Украинские военные удерживают Кураховскую ТЭС в Донецкой области. Российские оккупанты пытаются выбить ВСУ у Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Сейчас россияне пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские силы из Курахово", - отметил спикер. По его словам, украинские силы держат Кураховскую теплоэлектростанцию и наносят врагу все поражения, которое только могут. "Все что возможно наши силы там делают и уничтожают просто огромные объемы техники врага", - добавил Трегубов. скриншот deepstatemap.live