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Ситуация в Курахово: украинские воины держат ТЭС, россияне пытаются выбить ВСУ

Курахово, Пятница 10 января 2025 13:54
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Ситуация в Курахово: украинские воины держат ТЭС, россияне пытаются выбить ВСУ Фото: украинские воины держат Кураховскую ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные удерживают Кураховскую ТЭС в Донецкой области. Российские оккупанты пытаются выбить ВСУ у Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Сейчас россияне пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские силы из Курахово", - отметил спикер.

По его словам, украинские силы держат Кураховскую теплоэлектростанцию и наносят врагу все поражения, которое только могут.

"Все что возможно наши силы там делают и уничтожают просто огромные объемы техники врага", - добавил Трегубов.

Ситуация в Курахово: украинские воины держат ТЭС, россияне пытаются выбить ВСУ

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на востоке Украины

В Донецкой области идут одни из самых тяжелых боев. Россияне атакуют на нескольких направлениях фронта. Самыми тяжелыми участками остаются Покровское и Кураховское направления.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Покровском направлении защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора, а на Кураховском - Силы обороны отбили 29 атак.

Кроме того, россияне активизировали бои в Часовом Яру и Торецке. Как сообщили украинские военные, российские штурмовики проникли в боевые порядки ВСУ в районе Щербиновки на Торецком направлении.

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