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Біля Торецька штурмові групи РФ проникли в бойові порядки ЗСУ, їх знищують

Торецьк, П'ятниця 10 січня 2025 09:43
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Біля Торецька штурмові групи РФ проникли в бойові порядки ЗСУ, їх знищують Фото: під Торецьком штурмовики РФ проникли в бойові порядки ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські штурмові групи проникли в бойові порядки українських військ на Торецькому напрямку. Ворога виявляють та знищують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця".

Як зазначається, на Краматорському та Торецькому напрямках війська РФ атакували позиції Сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та неподалік Білої Гори.

"Для переміщення особового складу з метою наступу в напрямку Щербинівки ворог застосував автомобільну техніку, яка була знищена. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.

Біля Торецька штурмові групи РФ проникли в бойові порядки ЗСУ, їх знищують

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу зафіксовано 161 бойове зіткнення. Найбільше бойових зіткнень сталося у районі Покровську, Курахового та в Курській області.

Також активні бойові дії тривають на Краматорському, Торецькому та Лиманському напрямках. У Часовому Яру та Торецьку тривають міські бої. Сили оборони повідомляли про руйнування деяких позицій.

За словами представників Сил оборони, ворог намагається уникнути міських боїв у Покровську. Попри важкі бої, у місті залишається понад 7 тисяч жителів.

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