Ситуація критична. В Херсоні через обстріли проблема з опаленням

Сьогодні, 23 лютого, внаслідок російського обстрілу в Херсоні виникли проблеми з опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника ОВА Олександра Прокудіна.

"Ситуація дійсно важка. Вночі очікується мороз. Всі служби працюватимуть цілодобово над усуненням наслідків, але раджу всім підготувати теплі речі та обігрівачі", - наголосив голова ОВА.

Прокудін повідомив, що через сьогоднішній російський обстріл в Херсоні склалася критична ситуація з опаленням.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили з артилерії по одному з сіл Херсонської області.

До того ж сьогодні вранці російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач.

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