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Ситуация критическая. В Херсоне из-за обстрелов проблема с отоплением

Фото: жителей Херсона предупредили о проблемах с отоплением (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 февраля, в результате российских обстрелов в Херсоне возникли проблемы с отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Александра Прокудина.

Прокудин сообщил, что из-за сегодняшних российских обстрелов в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением.

"Ситуация действительно трудная. Ночью ожидается мороз. Все службы будут работать круглосуточно над устранением последствий, но советую всем подготовить теплые вещи и обогреватели", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, вчера россияне ударили из артиллерии по одному из сел Херсонской области.

К тому же сегодня утром российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач.

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