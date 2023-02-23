Ранковий обстріл Херсона: окупанти атакували інфраструктуру міста, є загиблий

Вранці 23 лютого російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. Також через атаку загинув цивільний, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Вранці 23 лютого окупанти здійснили черговий обстріл Херсонщини. Внаслідок цього в Херсонському районі поблизу домоволодіння загинув 58-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення, вона госпіталізована. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач", - йдеться у повідомленні. Фото: наслідки обстрілу Херсона вранці 23 лютого (t.me/pgo_gov_ua) У зв'язку з атакою на Херсон прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).