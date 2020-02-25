Ситуация с коронавирусом полностью под контролем, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ситуация с коронавирусом полностью под контролем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилова, по состоянию на сейчас ситуация полностью под контролем служб Министерства внутренних дел Украины в круглосуточном режиме.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание координационного совещания под председательством Секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом. В ней приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководство Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравохранения, Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилия Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Как сообщало РБК-Украина, в консульстве Украины в испанском городе Малага заявили, что украинцев нет среди людей, которых изолировали в отеле H10 Коста Адеjе Palace на испанском острове Тенерифе в городе Адеjе из-за постояльца, у которого обнаружили коронавирус.