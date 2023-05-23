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Ситуація на кордоні: в РФ заявили, що проводять "зачистку" у Бєлгородській області

Фото: в РФ заявили, що проводять "зачистку" у Бєлгородській області (скрін відео)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявили, що у Бєлгородській області триває "контртерористична операція", зокрема наразі нібито російські силовики проводять "зачистку". Відомо про одну загиблу та двох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони спільно з силовими структурами", - констатував він.

Як зазначив Гладков, враховуючи ситуацію, нібито повертатися до своїх будинків місцевим, які тимчасово покинули їх, ще зарано. Також він повідомив про смерть жінки під час евакуації та двох поранених, до яких поки що нібито "не можуть дійти".

"На жаль, учора під час евакуаційних заходів померла жінка 1941 року народження. Є інформація про те, що в тих населених пунктах, в які зайшов противник, є двоє поранених мирних жителів. Поки до них силовики не змогли дійти", - розповів Гладков.

Нагадаємо, "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" влаштували рейд в Бєлгородську область. Як розповіли в українській розвідці, метою таких дій є створення "зони безпеки" для захисту українців. За даними британської розвідки, російські сили безпеки в період за три останні дні зіткнулися з партизанами щонайменше у трьох місцях Білгородської області Росії. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ".

Для довідки

"Російський добровольчий корпус" являє собою військовий підрозділ ЗСУ, який сформований з етнічних російських емігрантів у серпні минулого року.

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