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Партизани за останні дні тричі атакували Білгородську область, - британська розвідка

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Україна, Вівторок 23 травня 2023 09:03
Партизани за останні дні тричі атакували Білгородську область, - британська розвідка Фото: російські партизани атакували у Білгородській області (скрін відео)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили безпеки в період з 19 по 22 травня зіткнулися з партизанами щонайменше у трьох місцях Білгородської області Росії, неподалік кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, приналежність партизанів залишається непідтвердженою, але відповідальність взяли він російські антиурядові угруповання.

За даними британської розвідки, найсерйозніший інцидент стався неподалік міста Грайворон. Крім перестрілок зі стрілецької зброї, поряд із місцями інцидентів почастішали обстріли з безпілотників або вогонь із закритих позицій. Росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки.

"Росія стикається з дедалі серйознішою багатоплановою загрозою безпеці у своїх прикордонних районах, включаючи втрати бойових літаків, вибухи саморобних вибухових пристроїв на залізничних коліях, а тепер і прямі партизанські дії. Росія майже напевно використовує ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомляло РБК-Україна, новий рейд на території Росії 22 травня швидше за все проводиться силами "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

Докладніше про те, що сталося у Білгородській області, читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ".

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Російська Федерація Білгородська область
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