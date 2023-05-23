Ситуация на границе: в РФ заявили, что производят "зачистку" в Белгородской области

"По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами", - констатировал он.

Как отметил Гладков, учитывая ситуацию, якобы возвращаться в свои дома местным, которые временно покинули их, еще рано. Также он сообщил о смерти женщины во время эвакуации и двух раненых, к которым пока якобы "не могут дойти".

"К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти", - рассказал Гладков.

Напомним, "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" устроили рейд в Белгородскую область. Как рассказали в украинской разведке, целью таких действий является создание "зоны безопасности" для защиты украинцев. По данным британской разведки, российские силы безопасности за три последних дня столкнулись с партизанами по меньшей мере в трех местах Белгородской области России. Детальнее читайте в материале РБК-Украина "Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ".

Для справки

"Русский добровольческий корпус" представляет собой военное подразделение ВСУ, которое сформировано из этнических российских эмигрантов в августе прошлого года.