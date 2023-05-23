RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация на границе: в РФ заявили, что производят "зачистку" в Белгородской области

Фото: в РФ заявили, что производят "зачистку" в Белгородской области (скрин видео)
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили, что в Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция", в частности, сейчас якобы российские силовики проводят "зачистку". Известно об одной погибшей и двоих раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами", - констатировал он.

Как отметил Гладков, учитывая ситуацию, якобы возвращаться в свои дома местным, которые временно покинули их, еще рано. Также он сообщил о смерти женщины во время эвакуации и двух раненых, к которым пока якобы "не могут дойти".

"К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти", - рассказал Гладков.

Напомним, "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" устроили рейд в Белгородскую область. Как рассказали в украинской разведке, целью таких действий является создание "зоны безопасности" для защиты украинцев. По данным британской разведки, российские силы безопасности за три последних дня столкнулись с партизанами по меньшей мере в трех местах Белгородской области России. Детальнее читайте в материале РБК-Украина "Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ".

Для справки

"Русский добровольческий корпус" представляет собой военное подразделение ВСУ, которое сформировано из этнических российских эмигрантов в августе прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация