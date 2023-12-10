Ситуація на кордоні з Польщею майже незмінна, в черзі близько 3,5 тисячі вантажівок, - ДПСУ

На українсько-польському кордоні й надалі блокуються чотири напрямки. Ситуація практично незмінна, в черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Серед напрямків, які блокуються:

"Рава-Руська-Гребенне";

"Ягодин-Дорогуск";

"Краківець-Корчова";

"Шегині-Медика".

В черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажівок. Найбільше навпроти "Шегині" - 1200 одиниць й "Ягодин" - 900 одиниць.

Як пояснив Демченко, протягом доби певний рух відбувається, втім динаміки, яка була до 6 листопада - немає. Найменший рух фіксується на пункті пропуску "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок.

"Власне, ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску "Угринів", коли порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України - поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів", - додав Демченко.

Блокада кордону

З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Причиною черг є страйк польських перевізників, які вимагають повернення системи дозволів для нашої країни.

Українські водії, зі свого боку, заявили, що будуть голодувати, аби змусити польських перевізників розблокувати кордон. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до польського колеги, але поки відповіді не було.

З 4 грудня на кордоні запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України.