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Ситуация на границе с Польшей почти неизменна, в очереди около 3,5 тысяч грузовиков, - ГПСУ

Воскресенье 10 декабря 2023 09:24
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Ситуация на границе с Польшей почти неизменна, в очереди около 3,5 тысяч грузовиков, - ГПСУ Фото: Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины (facebook-страница Андрея Демченко)
Автор: Сергей Пышкин

На украинско-польской границе и в дальнейшем блокируются четыре направления. Ситуация практически неизменна, в очереди находятся почти 3,5 тысячи грузовых транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Среди направлений, которые блокируются:

  • "Рава-Русская-Гребенне";
  • "Ягодин-Дорогуск";
  • "Краковец-Корчева";
  • "Шегини-Медика".

В очереди находятся почти 3,5 тысячи грузовиков. Больше всего напротив "Шегини" - 1200 единиц и "Ягодин" - 900 единиц.

Как пояснил Демченко, в течение суток определенное движение происходит, впрочем, динамики, которая была до 6 ноября - нет. Наименьшее движение фиксируется на пункте пропуска "Ягодин", хотя это крупнейшее инфраструктурное направление.

"Собственно, те внедрения по направлению пункта пропуска "Угринов", когда пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонны могут пересекать границу на выезд из Украины - пока не видим ослаблений с той стороны, чтобы внедрение определенных договоренностей давали толчки для увеличения транспортных средств", - добавил Демченко.

Блокада границы

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Причиной очередей является забастовка польских перевозчиков, которые требуют возвращения системы разрешений для нашей страны.

Украинские водители со своей стороны заявили, что будут голодать, чтобы заставить польских перевозчиков разблокировать границу. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге, но пока ответа не последовало.

С 4 декабря на границе заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины.

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