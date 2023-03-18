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Ситуація на кордоні між Індією та Китаєм є крихкою і небезпечною, - глава МЗС

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Субота 18 березня 2023 23:59
Ситуація на кордоні між Індією та Китаєм є крихкою і небезпечною, - глава МЗС Фото: глава МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар (flickr.com/mfarussia)
Автор: Константин Широкун

Ситуація на кордоні між Індією та Китаєм у західному гімалайському регіоні Ладакх є крихкою та небезпечною, збройні сили двох країн дислоковані надто близько одна до одної.

Про це заявив глава МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ситуація, на мій погляд, як і раніше, залишається дуже крихкою, тому що є місця, де наші війська розташовані дуже близько до китайських, що дуже небезпечно", - заявив Джайшанкар.

За його словами, відносини між Індією та Китаєм не можуть повернутися до норми, доки не буде врегульовано прикордонний конфлікт відповідно до принципової угоди, досягнутою ним зі своїм китайським колегою у вересні 2020 року.

Глава МЗС також зазначив, що, незважаючи на те, що сили з обох боків виведені з багатьох прикордонних районів, точаться дискусії з невирішених питань.

Раніше ми писали, що Індія схвалила закупівлю ракет, вертольотів, артилерійських систем і комплексів РЕБ на суму 8,5 млрд доларів.

Також повідомлялося, що ВМС Індії збираються розмістити замовлення на придбання понад 200 надзвукових крилатих ракет BrahMos, які є покращеним експортним варіантом російських ракет "Онікс".

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