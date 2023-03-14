ВМС Індії замовляє спільні з РФ протикорабельні ракети на 2,5 млрд доларів, - ANI

Військово-морські сили Індії мають намір розмістити замовлення на придбання понад 200 надзвукових крилатих ракет BrahMos, які є покращеним експортним варіантом російських ракет "Онікс".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Asian News International ( ANI ).

Такі ракети буде встановлено на всіх передових індійських бойових кораблях.

"Пропозиція ВМС Індії про придбання понад 200 таких надзвукових крилатих ракет BrahMos знаходиться на просунутій стадії та, як очікується, незабаром буде схвалена міністерством оборони", - повідомили високопоставлені представники Міноборони Індії.

У Делі очікують, що придбання також допоможе ВМС країни поповнити свій арсенал ракетами, розміщеними на військових кораблях, а також у складі мобільних берегових ракетних батарей збройних сил.

Протикорабельні ракети BrahMos - спільного підприємства Індії та РФ BrahMos Aerospace Pvt Ltd - має велику дальність ураження, що становить 400 км проти 290 км.

Так, багато систем ракет в Індії пройшли модернізацію та були адаптовані до місцевих умов для збільшення участі вітчизняної промисловості та виробників. Втім, за даними видання Defense Ewpress, у ракеті залишається частка російських комплектуючих, хоча Індія декларує поетапне збільшення частки локалізації.

Спільне індійсько-російське підприємство нещодавно провело випробувальні запуски ракети.

Додамо також, що ракетний комплекс також експортується до Філіппін.

Голова підприємства BrahMos заявляв, що після першої експортної угоди з Філіппінами на суму 375 мільйонів доларів, його команда націлилася на 5 мільярдів доларів до 2025 року.