Ситуация на границе между Индией и Китаем является хрупкой и опасной, - глава МИД

Ситуация на границе между Индией и Китаем в западном гималайском регионе Ладакх является хрупкой и опасной, вооруженные силы двух стран дислоцированы слишком близко друг к другу.

Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ситуация, на мой взгляд, по-прежнему остается очень хрупкой, потому что есть места, где наши войска расположены очень близко к китайским, что очень опасно", — заявил Джайшанкар.

По его словам, отношения между Индией и Китаем не могут вернуться к норме, пока не будет урегулирован пограничный конфликт в соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым им со своим китайским коллегой в сентябре 2020 года.

Глава МИД также отметил, что, несмотря на то, что силы с обеих сторон выведены из многих приграничных районов, продолжаются дискуссии по нерешенным вопросам.