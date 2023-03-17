Індія витратить 8,5 млрд доларів на закупівлю озброєння

В четвер, 16 березня, Індія схвалила закупку ракет, гелікоптерів, артилерійських систем, а також РЕБ на суму 8,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"На фоні оточення ядерними державами, такими як Китай та Пакистан, та зростання напруженості у відносинах з китайськими військами вздовж спірного кордону в Гімалаях Індія прагне модернізувати військову техніку радянських часів", - зазначає видання.

Список затверджених закупівель включає в себе 200 ракет BrahMos, 50 гелікоптерів загального призначення, систем радіоелектронної боротьби для флоту, 307 одиниць артилерійських систем калібра 155 мм/52, а також машини підвищеної прохідності та тягачі.