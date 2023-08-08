Ситуація на кордоні з Білоруссю перебуває на контролі, - Данілов

Наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою. Це питання обговорюється майже на кожному засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Що стосується питання нашого кордону з Білоруссю та РФ, то майже на кожному засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, яке президент проводить щонайменше двічі на тиждень, це питання є на порядку денному. Генерал Дейнеко, який безпосередньо відповідає за кордон, має доповіді з цього питання. Ситуація знаходиться на контролі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що якби у Росії не відхрещувалися від ПВК "Вагнера", це - один із проєктів, який є у країни-агресора.

Данілов запевнив, що у разі виникнення якогось загострення українські військові та прикордонники готові дати відсіч.

"Раніше було велике тренування - коли на територію Білорусі свого часу була завезена велика кількість громадян інших країн, які пробивалися через кордон. Тоді намацувалися слабкі місця на кордонах Польщі та Литви. І я більш ніж впевнений, що наші польські й литовські друзі дадуть відсіч цим провокаціям, які на сьогодні готує саме РФ", - сказав секретар РНБО, відповідаючи на питання щодо провокацій на литовському кордоні.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники зауважують, що поки що бойовики в Білорусі не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Додамо також, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Альянс своєю чергою розцінюватиме провокації "вагнерівців" як дії, підтримувані Росією.

Окрім того, СБУ сьогодні повідомила, що Росія хоче використати ПВК "Вагнера" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Для цього вже готується теракт на Мозирському НПЗ.