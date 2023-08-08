Ситуация на границе с Беларусью находится на контроле, - Данилов

Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая. Этот вопрос обсуждается почти на каждом заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Что касается вопроса нашей границы с Беларусью и РФ, то почти на каждом заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которое президент проводит по меньшей мере дважды в неделю, этот вопрос есть в повестке дня. Генерал Дейнеко, непосредственно отвечающий за границу, имеет доклады по этому вопросу. Ситуация находится на контроле", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что если бы в России не открещивались от ЧВК "Вагнера", это один из проектов, который есть у страны-агрессора.

Данилов заверил, что в случае возникновения обострения украинские военные и пограничники готовы дать отпор.

"Раньше была большая тренировка - когда на территорию Беларуси в свое время было завезено большое количество граждан других стран, которые пробивались через границу. Тогда нащупывались слабые места на границах Польши и Литвы. И я более чем уверен, что наши польские и литовские друзья дадут отпор этим провокациям, которые сегодня готовит именно РФ", - сказал секретарь СНБО, отвечая на вопрос относительно провокации на литовской границе.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Добавим также, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

Альянс будет в свою очередь расценивать провокации "вагнеровцев" как действия, поддерживаемые Россией.

Кроме того, СБУ сегодня сообщила, что Россия хочет использовать ЧВК "Вагнера" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого уже готовится теракт на Мозырьском НПЗ.