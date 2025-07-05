ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ситуація на кордоні з Білоруссю: чи є загроза для України - відповідь ДПСУ

Субота 05 липня 2025 17:21
UA EN RU
Ситуація на кордоні з Білоруссю: чи є загроза для України - відповідь ДПСУ Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Едуард Ткач

Станом на зараз на кордоні з Білоруссю нестандартних дій не зафіксовано. Однак це не означає, що з боку цієї країни немає загроз для України.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми Україна".

"Вкрай відмінна ситуація від кордону з Росією. Якихось нестандартних дій по той бік ми не фіксуємо. Але звісно це не має бути таким сталим значенням, що загрози з боку Білорусі немає", - сказав Демченко.

Він зазначив, що для України цей напрямок, як і раніше - є загрозливим. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв'язуванні війни проти нашої держави.

"Якогось угрупування, станом на зараз, на території Білорусі, яке було сформовано, або яке формувалося і несло загрозу нашій державі - немає. В той же час звісно, підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація, і власне зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань", - резюмував речник ДПСУ.

Зеленський про наступ з території Білорусі

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що режим диктатора Білорусі боїться провокацій і намагається проводити військові навчання подалі від українського кордону.

Відповідну заяву було зроблено у відповідь на запитання про ризик наступу РФ на Житомирську, Волинську та Чернігівську області з території Білорусі під виглядом навчань.

"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях - це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших кроків у відповідь на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу - на що ми здатні", - заявив президент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь ДПСУ Війна в Україні
Новини
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників