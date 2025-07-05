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Ситуация на границе с Беларусью: есть ли угроза для Украины - ответ ГПСУ

Суббота 05 июля 2025 17:21
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Ситуация на границе с Беларусью: есть ли угроза для Украины - ответ ГПСУ Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на сейчас на границе с Беларусью нестандартных действий не зафиксировано. Однако это не означает, что со стороны этой страны нет угроз для Украины.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы Украина".

"Крайне отличная ситуация от границы с Россией. Каких-то нестандартных действий по ту сторону мы не фиксируем. Но конечно это не должно быть таким постоянным значением, что угрозы со стороны Беларуси нет", - сказал Демченко.

Он отметил, что для Украины это направление по-прежнему является угрожающим. И так будет до тех пор, пока Беларусь не прекратит поддерживать Россию в развязывании войны против нашего государства.

"Какой-то группировки, по состоянию на сейчас, на территории Беларуси, которая была сформирована, или которая формировалась и несла угрозу нашему государству - нет. В то же время конечно, подразделения разведки следят за тем, не меняется ли ситуация, и собственно сейчас наше внимание приковано к анонсированным совместным учениям", - резюмировал спикер ГПСУ.

Зеленский о наступлении с территории Беларуси

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим диктатора Беларуси боится провокаций и старается проводить военные учения подальше от украинской границы.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на вопрос о риске наступления РФ на Житомирскую, Волынскую и Черниговскую область с территории Беларуси под видом учений.

"Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие континента на учениях - это подготовка к наступательным действиям. Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу - на что мы способны", - заявил президент.

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