Ситуация на границе с Беларусью: есть ли угроза для Украины - ответ ГПСУ

По состоянию на сейчас на границе с Беларусью нестандартных действий не зафиксировано. Однако это не означает, что со стороны этой страны нет угроз для Украины.

"Крайне отличная ситуация от границы с Россией. Каких-то нестандартных действий по ту сторону мы не фиксируем. Но конечно это не должно быть таким постоянным значением, что угрозы со стороны Беларуси нет", - сказал Демченко.

Он отметил, что для Украины это направление по-прежнему является угрожающим. И так будет до тех пор, пока Беларусь не прекратит поддерживать Россию в развязывании войны против нашего государства.

"Какой-то группировки, по состоянию на сейчас, на территории Беларуси, которая была сформирована, или которая формировалась и несла угрозу нашему государству - нет. В то же время конечно, подразделения разведки следят за тем, не меняется ли ситуация, и собственно сейчас наше внимание приковано к анонсированным совместным учениям", - резюмировал спикер ГПСУ.