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Лукашенко боїться та перенесе навчання з РФ від кордону України, - Зеленський

Субота 14 червня 2025 14:09
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Лукашенко боїться та перенесе навчання з РФ від кордону України, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Зеленський заявив, що режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка боїться провокацій і намагається проводити військові навчання подалі від українського кордону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання щодо ризику повторного наступу РФ на Житомирщину, Волинь чи Чернігівщину з території Білорусі під виглядом спільних навчань.

"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу - на що ми спроможні", - зазначив Зеленський.

За словами президента, остання доповідь Служби зовнішньої розвідки свідчить: російські війська можуть перемістити тренувальні полігони ще глибше на територію Білорусі, щоб уникнути провокацій і української відповіді.

"Просто в мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик з навчанням “рускіх” історично нам вже, на жаль, відомий", - додав Зеленський.

Він також нагадав, що повномасштабне вторгнення у 2022 році починалося саме з білоруського напрямку після навчань.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський коментуючи майбутні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", зазначав, що одна з їх цілей - приховане створення угруповань наступальних військ.

Воєнний оглядач Давид Шарп також зазначав, що якщо до Білорусі буде перекинуто значні сили у рамках осінніх навчань, це теоретично може свідчити про підготовку нового наступу.

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Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Війна в Україні
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