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Ситуация контролируемая: Данилов о готовности к возможным провокациям со стороны России

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 22:35
Ситуация контролируемая: Данилов о готовности к возможным провокациям со стороны России Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключил провокаций со стороны России против кораблей с углем, которые направляются в Украину. По его словам, такие действия будут расцениваться как теракт.

Об этом, отвечая на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины, заявил Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть".

"В аппарате СНБО вопросы на контроле (по энергетике - ред.). Наши специалисты сделали так, что газ с западной границы пошел на восток. Ситуация контролируемая. Мы понимаем, что будем делать", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что если президент России Владимир Путин направит свои корабли в Черном море, чтобы не пускать в Украину суда с углем, то этот шаг будет расценен, как акт терроризма.

"Тогда надо понимать, что мы будем принимать решения, которые не очень приятны, но людям нужно говорить правду", - добавил он.

Напомним, Украина договорилась с США о поставках угля из-за перекрытых Россией поставок. Доставка будет осуществляться кораблями через черноморские порты.

Отметим, Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля в Украину.

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СНБО Алексей Данилов
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