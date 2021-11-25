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Ситуація контрольована: Данілов про готовність до можливих провокацій з боку Росії

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 22:35
Ситуація контрольована: Данілов про готовність до можливих провокацій з боку Росії Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов не виключив провокацій з боку Росії проти кораблів з вугіллям, які прямують в Україну. За його словами, такі дії будуть розцінюватися як теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Данілова в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"В апараті РНБО питання на контролі (з енергетики - ред.). Наші фахівці зробили так, що газ із західного кордону пішов на схід. Ситуація контрольована. Ми розуміємо, що будемо робити", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що якщо президент Росії Володимир Путін направить свої кораблі в Чорному морі, щоб не пускати в Україну судна з вугіллям, то цей крок буде розцінений, як акт тероризму.

"Тоді треба розуміти, що ми будемо приймати рішення, які не дуже приємні, але людям потрібно говорити правду", - додав він.

Нагадаємо, Україна домовилася зі США про постачання вугілля через перекриті Росією постачання. Доставлення здійснюватиметься кораблями через чорноморські порти.

Зазначимо, Росія з 1 листопада зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну.

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РНБО Олексій Данілов
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