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Ситуація в Київській області критична. Без світла 80% регіону

Фото: ситуація у Київській області зі світлом критична (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається критичною. Без світла перебуває 80% регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це понад 30 громад. Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури - лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання", - розповів він.

За словами Кулеби, після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває.

"Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури “Укренерго” застосовує екстрені вимкнення електрики. Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає", - констатує очільник регіону.

Наразі енергетики продовжують займатись відновленням електропостачання.

"У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 19 грудня, вранці окупанти вдарили по Києву та Київській області за допомогою дронів.

У небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих безпілотників. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.

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Київська область