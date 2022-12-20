Ситуація в Київській області критична. Без світла 80% регіону

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається критичною. Без світла перебуває 80% регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це понад 30 громад. Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури - лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання", - розповів він.
За словами Кулеби, після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває.
"Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури “Укренерго” застосовує екстрені вимкнення електрики. Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає", - констатує очільник регіону.
Наразі енергетики продовжують займатись відновленням електропостачання.
"У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт", - додав Кулеба.
Нагадаємо, 19 грудня, вранці окупанти вдарили по Києву та Київській області за допомогою дронів.
У небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих безпілотників. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.
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