Ситуация в Киевской области критическая. Без света 80% региона

"Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 общин. Приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры - больницы, объекты тепло- и водоснабжения", - рассказал он.

По словам Кулебы, после недавних атак дронами и ракетными обстрелами возобновление электроснабжения продолжается.

"В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Отмечаю, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет", - констатирует глава региона.

В настоящее время энергетики продолжают заниматься возобновлением электроснабжения.

"В координации с "Укрэнерго" и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ", - добавил Кулеба.