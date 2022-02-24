Ситуація в Києві спокійна і повністю контролюється, - Нацгвардія
Незважаючи на напад Росії на Україну ситуація в Києві спокійна і повністю контролюється. Повідомляється, що Національна гвардія і поліція в посиленому режимі охороняють порядок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НГУ.
"Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу із забезпечення публічної безпеки та порядку", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що з населенням проводять роз'яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки в екстремальних ситуаціях.
"Ситуація в столиці повністю контролюється. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх службових обов'язків, адже все, що ми робимо, необхідно для забезпечення безпеки в місті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що основні потяги в Україні курсують за графіком, однак закрито всі основні аеропорти країни.
Також повідомлялося, що в Харківській області евакуюють село через загрозу підриву дамби.