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Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 1419 человек

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Гаити, Среда 18 августа 2021 02:58
Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 1419 человек Фото: землетрясение в Гаити забрало жизни 1419 человек (twitter.com/mefeater)
Автор: Анна Полисученко

Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось. В настоящее время насчитывается 1419 погибших, 6000 раненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroNews.

Больница на юго-западе Гаити, где мощное землетрясение разрушило дома, магазины и другие здания за выходные, была настолько переполнена пациентами, что многим приходилось лежать во внутренних двориках, коридорах и верандах. Затем приближение шторма, которое, как ожидалось, залило зону землетрясения в понедельник вечером, вынудило чиновников переместить их, учитывая плохие условия, в больницы.

Многим из раненных пришлось ждать помощи под палящим солнцем на взлетной полосе аэропорта.

"Мы планировали поставить палатки (во внутренних двориках больниц), но нам сказали, что это небезопасно", - сказал Геде Петерсон, директор больницы общего профиля Les Cayes.

Это не первый случай, когда персонал вынужден импровизировать. Холодильное оборудование в морге больницы не работало в течение трех месяцев, но после землетрясения в субботу персоналу пришлось хранить до 20 тел в небольшом помещении. Родственники быстро пришли отнести большинство тел в частные службы бальзамирования для немедленного захоронения. К понедельнику в морге было всего три тела.

Землетрясение, произошедшее примерно в 125 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс, чуть не разрушило несколько городов и вызвало оползни, затруднившие спасательные работы в стране, которая является самой бедной в Западном полушарии.

Гаити уже боролась с пандемией коронавируса, бандитизмом, обострением бедности и политической неопределенностью после убийства 7 июля президента Жовенеля Моиза, а недавно землетрясение вынудило жителей выбежать на улицы.

Ранее мы писали, что землетрясение в Гаити забрало жизни: число жертв перевалило за тысячу.

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